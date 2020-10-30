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Под Казанью дорожники проложили дорогу через столб — видео

06:54, 30.10.2020
Под Казанью дорожники проложили дорогу через столб — видео
Фото: соцсети

Поз Казанью дорожники проложили дорогу, посреди которой оказался столб. Видеоролик с места снял один из автомобилистов.

В поселке Васильево Зеленодольского района после ремонта дороги посреди одной из полос оказалась опора ЛЭП. Один из автомобилистов снял на видео, что здесь провели отличный ремонт: положен новый асфальт, нанесена разметка. Однако на одном участке на дороге стоит... столб.

Судя по кадрам, дорожников это не смутило, и решили они проблему оригинально: повесили на столб знак и нанесли рядом прерывистую разметку, чтобы водители могли объезжать препятствие, не нарушая правил.

Ранее в Татарстане завершили ремонт дороги, которого жители ждали 10 лет.

ОбществоАвто Татарстан
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