В Татарстане завершили ремонт дороги, которого жители ждали 10 лет

В Татарстане отремонтированная дорога в селе Большая Шильна получила заключение о соответствии. Теперь объект может быть сдан в эксплуатацию.

Жители села ждали ремонта дороги около 10 лет, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ. Старая дорога была сильно изношена, мост находился в аварийном состоянии.

Подрядчик обновил около 1,5 км дороги. Также был устроен мост через Шильнинку.