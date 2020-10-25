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В Татарстане завершили ремонт дороги, которого жители ждали 10 лет

13:13, 25.10.2020
В Татарстане завершили ремонт дороги, которого жители ждали 10 лет
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Татарстане отремонтированная дорога в селе Большая Шильна получила заключение о соответствии. Теперь объект может быть сдан в эксплуатацию.

Жители села ждали ремонта дороги около 10 лет, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ. Старая дорога была сильно изношена, мост находился в аварийном состоянии.

Подрядчик обновил около 1,5 км дороги. Также был устроен мост через Шильнинку.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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