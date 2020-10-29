В Школе 21 успешно завершился первый образовательный интенсив для специалистов в области информационных технологий

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

На минувшей неделе в Школе 21 успешно завершился первый образовательный интенсив — «бассейн», для специалистов в области информационных технологий, посвященный разработке на платформе Java, организованный отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк, Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и Школой 21.

Представители разных организаций Республики Татарстан: АО «ОЭЗ «Иннополис», ООО «Татэнергосбыт», АО «Таиф», ПАО «Татнефть», МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий исполнительного Комитета г. Казани» прошли полное погружение в Java: 12 дней непрерывной работы, индивидуальные и командные проекты и профильные лекции сформировали профессиональное комьюнити.



Обучение проводилось в соответствии с методологией Школы 21, которая не предполагает активного вовлечения преподавателей и наличия учебных материалов, и полностью основана на проектном подходе. За 2 недели интенсива участники прошли путь от структур управления и базовых операторов в Java до модульных тестов и механизма рефлексии, решая настоящие прикладные задачи.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«В Татарстане ИТ-специалисты нужны не только профильным компаниям. Промышленность, строительство, финансы, образование — цифровая трансформация захватывает все отрасли. Сегодня мы наблюдаем колоссальный спрос на специалистов в сфере программирования. Наша инициатива по организации интенсива, вызвала большой интерес среди крупных компаний республики, и мы надеемся, что последующие курсы приобретут популярность и станут регулярными».

Айрат Хасьянов, руководитель филиала АНО «Школа 21» в г. Казани:

«Несмотря на короткую продолжительность, участники не только «доплыли» до завершения интенсива, но и смогли добраться до бонусных тем, которые мы запланировали для сильнейших из участников. Формат двухнедельных интенсивов для представителей индустрии является относительно новым для Школы 21. Тем не менее энергетика, общий настрой участников и команды Школы в полной мере соответствовал атмосфере, царящей на наших обычных четырехнедельных «бассейнах». Теперь на образовательном ландшафте появился новый эффективный и увлекательный формат повышения профессиональных компетенций. Считаю, что инаугурация нового формата интенсива в полной мере удалась!».

Евгений Созонов, начальник управления по АСУ и телекоммуникациям АО «ТАИФ»:

«Подбор преподавательского состава, предоставленная площадка, подход к обучению, качество материалов, общая организация, настроение в Школе — все это на высоте! Интенсив дался непросто, но очень результативно. Сразу много новых аспектов: само программирование, которым долго не занимался, новый синтаксис, инфраструктурные вещи: mac, git, slack, intr, требования образовательного процесса. Благодаря его прохождению мы сейчас имеем возможность писать реальные программы!»

Марсель Сидиков, автор интенсива, старший преподаватель ИТИС КФУ:

«Высокий уровень организации сделал процесс проведения такого интенсива очень комфортным. Да, для участников было действительно сложно, но все они показали себя отличными специалистами и справились с заданиями. Интенсив — одна из наиболее эффективных форм обучения. В рамках минимального промежутка времени и большого объема информации обучающийся плотно погружается в предметную область — это позволяет быстро преодолеть порог вхождения. После такого погружения обучающийся готов системно и методично подойти к более обширному освоению материала, поскольку он уже решил самую сложную для себя задачу — дал мощный старт своему развитию. Таким образом, компания может значительно повысить квалификацию своих специалистов за короткое время».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»