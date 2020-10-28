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УНИКС в овертайме уступил «Ховентуту» в матче Еврокубка в Казани

21:11, 28.10.2020
УНИКС в овертайме уступил «Ховентуту» в матче Еврокубка в Казани
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС дома в овертайме проиграл «Ховентуту» (91:93) в матче 5-го тура группового этапа Еврокубка по баскетболу.

Самым результативным в составе казанской команды стал Джордан Морган, набравший 23 очка. Также 19 баллов в свой актив записал Джон Браун.

УНИКС (Россия) — «Ховентут» (Испания) — 91:93 (15:14, 19:19, 17:23, 31:26).
УНИКС: Морган (23), Браун (19), Уолтерс (15);
«Ховентут»: Бродзянски (20), Димитриевич (17), Лопес-Аростеги (16).

СпортБаскетбол Татарстан
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