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Казань попала в топ-5 самых романтичных городов

02:31, 27.10.2020
Казань попала в топ-5 самых романтичных городов
Фото: realnoevremya.ru

Казань попала в топ-5 самых романтичных российских городов для свиданий. Такие данные приводит сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Столицу Татарстана считают романтичной 3,3% опрошенных пользователей. Первое место — у Санкт-Петербурга. Этот город считают идеальным для свиданий 39,15% респондентов.

realnoevremya.ru

Второе и третье места достались Ялте и Сочи. За них проголосовали (30,19% и 18,4%) соответственно. Замкнул пятерку романтичных городов Калининград с результатом 2,83%.

Также россияне считают романтичными Ярославль, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу и Краснодар.

Ранее Казань стала третьей в рейтинге российских городов с самыми радушными хозяевами отелей и домов.

ОбществоКультура Татарстан
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