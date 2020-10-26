«Яндекс» впервые отчитался о запросах властей по поводу личных данных пользователей

«Яндекс» впервые представил статистику по количеству запросов личных данных пользователей от властей. По данным компании, в России право запрашивать такую информацию есть у МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФАС, ФТС, судов и некоторых других органов.

За первое полугодие 2020 года в «Яндекс» поступило 15 376 запросов. По 16% из них российский IT-гигант отказал.

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Чаще всего власти запрашивают данные по категориям «Почта и Паспорт» (8 867 запросов) и «Такси» (5 280).

Наибольшая доля отказов приходится на «Геосервисы» — 41%.