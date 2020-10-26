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Генпрокурор РФ назначил прокурора Актанышского района

13:47, 26.10.2020 1
Генпрокурор РФ назначил прокурора Актанышского района
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о назначении Сергея Назарова на пост прокурора Актанышского района.

Сегодня нового руководителя коллективу районной прокуратуры представил прокурор Татарстана Илдус Нафиков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Назаров назначен после того, как его предшественник Рамиль Аскаров занял пост прокурора Мензелинского района.

Сергей Назаров родился в 1980 году в Мензелинске. В 2002 году он окончил юридический факультет Казанского госуниверситета. В 2006 году поступил на службу помощником прокурора Мензелинского района. Последние семь лет Назаров занимал должность зампрокурора Мензелинска.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:15
    мужественный мужчина.
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