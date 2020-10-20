В Татарстане безработица выросла с начала года на 68 тысяч человек

В Татарстане численность безработных с начала года выросла на 68 тыс. человек и на 10 сентября составляет 78,6 тысячи человек, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на заседании Комитета по экономике и предпринимательству Госсовета РТ. На 1 января этого года численность безработных составляла 10,9 тыс. человек.

По словам министра, в сентябре произошло снижение уровня регистрируемой безработицы в республике на 500 человек. «При этом в республике имеется более 40 тыс. вакансий», — отметил Шагиахметов. К концу текущего года, по оценке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, планируется снижение численности безработных.