Путин оценил антитеррористическую работу США в Афганистане

Президент России Владимир Путин положительно оценил антитеррористическую работу США в Афганистане. По его словам, их пребывание там не противоречит российским интересам.



«Мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане, в своё время проголосовали за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим иностранным интересам», — сообщил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Работа американцев в Афганистане воспринимается нами, как антитеррористическая работа», — сказал президент. По словам главы правительства, предоставленная России информация США много раз позволяла предотвратить террористические акты на территории РФ.

Напомним, Путин говорил о маловероятности того, что США будут претендовать на исключительное доминирование.

