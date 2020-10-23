Coca-Cola оставит в своем портфеле только половину принадлежащих компании брендов

Американская корпорация Coca-Cola объявила о планах сократить на 50% количество принадлежащих ей брендов. В первую очередь из списка вычеркнут напитки, производящиеся лишь в отдельных регионах США.

«К 31 декабря компания Coca-Cola выведет на пенсию некоторые неэффективные продукты, в том числе диетическую газировку TaB и кокосовую воду ZICO в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении компании.

Фото: coca-colacompany.com

Всего руководство корпорации планирует оставить в портфеле около 200 брендов. Это почти вдвое меньше, чем сейчас, передает ТАСС.

В Coca-Cola пояснили, что намерены сосредоточить внимание на брендах «с наибольшим потенциалом роста потребительской базы».