В России один из самых высоких в мире охватов тестированием на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Россия имеет один из самых высоких уровней тестирования на COVID-19 и антитела к нему в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко обратил внимание, что на сегодняшний день в стране в обращение вышли 200 тест-систем для диагностики коронавируса и антител. В частности, более 80 из них произведены в России.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в России на сегодняшний день проведено более 56,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 546 тыс. за последние сутки.



Ранее директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов рассказал, в чем различия между тестами на коронавирус и на антитела.

