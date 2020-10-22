В поселке Чебакса Советского района Казани ввели карантин по бешенству

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В жилом массиве Чебакса Советского района Казани и в селе Шуран Лаишевского района Татарстана ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ сегодня подписал и.о. президента Татарстана Алексей Песошин.

На территориях указанных поселений запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы зоны карантина и отлов диких животных. Нельзя продавать и употреблять в пищу молоко от бешеных животных и молоко без пастеризации от здоровых.

Документом запрещается и вывоз недезинфицированных шкур и шерсти клинически здоровых животных.

«Установить, что карантин подлежит отмене по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения всех необходимых мероприятий», — гласит указ.

В начале октября карантин по бешенству установили в селе Пановка Пестречинского района РТ.

