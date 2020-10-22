Автопроизводители могут оформить кредит в Ак Барс Банке под 0%

Поставщики автомобильной техники, участники закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ могут получить льготный кредит в Ак Барс Банке по ставке 0% годовых. Финансирование предоставляется на исполнение договоров поставки машин в пределах стоимости договоров. Срок кредитования — до 31 декабря 2022 года.

Льготный кредит предоставляется в рамках заключенного соглашения Ак Барс Банка с Министерством промышленности и торговли РФ. Подать заявку на кредит можно на сайте или в офисе банка.

Программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июля 2020 г. №1035 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским финансовым организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам или договорам факторинга, заключенным в 2020 году для целей исполнения договоров поставки автомобильной техники».

ПАО «АК БАРС БАНК»

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