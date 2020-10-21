В Минобрнауки Татарстана объяснили падение республики в рейтинге регионов-лидеров научно-технического развития
Татарстан занял четвертое место в рейтинге научно-технического развития регионов России по итогам 2019 года. Республику с третьего места потеснила Нижегородская область.
Рейтинг, подготовленный компанией «РИА Рейтинг», традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург (78,48 и 77,49 по итогам 2019 года). Нижегородская область оказалась в тройке лидеров с показателем 69,02, а Татарстан — 67,86. Минобразования РТ объяснило «Реальному времени», в чем причина падения в научном рейтинге.
В первую очередь в ведомстве заметили, что Нижегородская область и Татарстан находятся весьма близко по показателям научно-технологического развития.
— Несмотря на то, что по значительному числу индикаторов, используемых в рейтинге, наша республика превосходит Нижегородскую область, существует ряд показателей, по которым мы им традиционно уступаем в силу специфики сектора исследований и разработок рассматриваемого региона. Это такие показатели, как «внутренние затраты на исследования и разработки», а также «численность научного персонала».
Отрыв Нижегородской области от республики также связан с тем, что на сегодняшний день именно там сосредоточены крупнейшие научные центры, конструкторские и проектно-конструкторские бюро, осуществляющие свою деятельность в сфере военно-промышленного комплекса и ядерных технологий.
Как научное сообщество республики отреагировало на падение научных результатов Татарстана и в чем может быть причина — в материале «Реального времени».ОбществоОбразование Татарстан
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