В Минобрнауки Татарстана объяснили падение республики в рейтинге регионов-лидеров научно-технического развития

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Татарстан занял четвертое место в рейтинге научно-технического развития регионов России по итогам 2019 года. Республику с третьего места потеснила Нижегородская область.

Рейтинг, подготовленный компанией «РИА Рейтинг», традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург (78,48 и 77,49 по итогам 2019 года). Нижегородская область оказалась в тройке лидеров с показателем 69,02, а Татарстан — 67,86. Минобразования РТ объяснило «Реальному времени», в чем причина падения в научном рейтинге.

В первую очередь в ведомстве заметили, что Нижегородская область и Татарстан находятся весьма близко по показателям научно-технологического развития.



realnoevremya.ru

— Несмотря на то, что по значительному числу индикаторов, используемых в рейтинге, наша республика превосходит Нижегородскую область, существует ряд показателей, по которым мы им традиционно уступаем в силу специфики сектора исследований и разработок рассматриваемого региона. Это такие показатели, как «внутренние затраты на исследования и разработки», а также «численность научного персонала».



Отрыв Нижегородской области от республики также связан с тем, что на сегодняшний день именно там сосредоточены крупнейшие научные центры, конструкторские и проектно-конструкторские бюро, осуществляющие свою деятельность в сфере военно-промышленного комплекса и ядерных технологий.



Как научное сообщество республики отреагировало на падение научных результатов Татарстана и в чем может быть причина — в материале «Реального времени».