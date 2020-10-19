В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В России внутренние цены на сырое подсолнечное масло достигли 74 175 рублей за тонну. Экспортные цены за неделю поднялись до $960 за тонну.

«Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые за неделю выросли в итоге на 2 тыс.—4 тыс. рублей за тонну», — цитирует «Интерфакс» сообщение «СовЭкон».

Рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной просадки в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1 375 рублей, до 30 875 рублей за тонну.

Напомним, в начале сентября в России рекордный рост цен показала овсянка. Овсяные хлопья и каша «Геркулес» подорожали на 10%, достигнув максимальной цены минимум за 20 лет.

