Исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова в гостях у «Реального времени»
22 октября в 12:00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Татьяна Ларионова, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан».
Тезисы к обсуждению:
- 10-летний юбилей Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ исполнилось 10 лет.
- Реализация проектов по воссозданию Собора Казанской иконы Божьей Матери и созданию полилингвальных образовательных комплексов.
- Кто и как может помочь развитию фонда?
- Возможности для женщин в политике.
Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях.МероприятияOnline-конференции
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым