В России утвердили новые правила целевого обучения в вузах и колледжах

С 1 января 2021 года в России вводятся новые правила целевого обучения в колледжах и вузах, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно нововведениям, для образовательных организации, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их на работу, устанавливается ответственность. Если выпускнику вуза отказывают в трудоустройстве, такие организации будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика. Сейчас эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учебу, за исключением образовательных, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Также по новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Такое нововведение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина.



В начале октября президент России Владимир Путин обратился к студентам вузов и призвал их приходить в школы, чтобы вести уроки и кружки. Он попросил студентов старших курсов активнее присоединяться к образовательной системе.



