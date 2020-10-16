Губернатор турецкого Измира поддержал инициативу Минниханова усилить бизнес-контакты

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Турецкую Республику встретился с губернатором провинции Измир Явузом Селимом и мэром города Измир Тунч Сойером.

Стороны затронули вопрос важности возвращения к прямым контактам. «Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, мы ищем возможности не терять связи с нашими партнерами, особенно с турецкими братьями», — отметил Рустам Минниханов.

пресс-служба президента Татарстана

Сейчас нужно не только бороться с последствиями пандемии, но и мыслить и действовать стратегически с учетом новых реалий, считает глава Татарстана.

на фото губернатор Измира Явуз Селим

Явуз Селим тепло поприветствовал Минниханова и поддержал инициативу усилить бизнес-контакты.

пресс-служба президента Татарстана



«Мы сделаем все, чтобы Татарстан был площадкой для вхождения в российский рынок», — передает слова президента Татарстана пресс-служба главы республики.

В разговоре с мэром Измира Рустам Минниханов обратил внимание на организацию вопросов безопасности в условиях пандемии. Сейчас в Турции предпринимаются серьезные меры защиты: дезинфекция, ношение средств индивидуальной защиты и т.д. Стороны также договорились об укреплении взаимоотношений между Измиром и Казанью.

