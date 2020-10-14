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Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев побывал в Национальном музее Татарстана — видео

22:53, 14.10.2020
Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев побывал в Национальном музее Татарстана — видео
Фото: скриншот

Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильева посетил Национальный музей Татарстана и поделился своими впечатлениями, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Вы не путаете мировую моду, которая сейчас очень нища по образам, и богатый татарский костюм. Ведь ваша задача в Татарстане — сохранить вашу традицию. Вы ее сохраняете и должны ее сохранять», — рассказал он.

В конце августа в Казани прошел конкурс дизайнеров-модельеров, создающих татарскую национальную одежду. Мероприятие проходило впервые.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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