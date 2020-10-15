Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к корпусу морской пехоты во время визита на военную базу в провинции Гуандун заявил, что солдатам Китая необходимо «направить усилия на готовность к войне».

Он призвал сохранять состояние повышенной готовности: «Сосредоточить разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну, и быть крайне бдительными», — приводит его слова «РИА Новости».

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Корпус морских пехотинцев председатель КНР назвал элитным подразделением китайской армии.

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