СМИ: ЕС из-за инцидента с Навальным введет санкции против директора ФСБ и чиновников Кремля

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении шести представителе Кремля, Минобороны и ФСБ России из-за инцидента с оппозиционером Алексем Навальным. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на The New York Times.

В список войдут первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, лава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также заместители главы Минобороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Ранее главы МИД стран ЕС достигли соглашения по вопросу введения санкций против России из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить на какое-то время общаться с Евросоюзом, если страны ЕС «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора».