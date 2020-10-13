В Татарстане построят второй роботизированный молочный комплекс

В Мензелинском районе Татарстана построят новый молочный комплекс. Строительство ведет крупнейший производитель пестицидов «Август».

Объем инвестиций составляет 2,2 млрд рублей. Комплекс будет рассчитан на 2 400 голов. Комплекс будет роботизированным, застройка будет вестись в две очереди: первая завершится в 2021 году, вторая — в 2023 году.

avgust.com

«Объем инвестиций, включающий в себя строительство ферм, закупку необходимого оборудования и высокопродуктивного стада, предусмотрен в размере 1,1 млрд рублей на каждую очередь. Комплекс будет оснащен автоматизированной доильной системой и современной кросс-вентиляцией», — говорится на сайте компании.

avgust.com

Когда первая очередь комплекса будет достроена, на ферму привезут нетелей высокоудойной голштинской породы. Коровники оснастят системой кросс-вентиляции, чтобы каждому животному хватало воздуха.

Ранее в Сабинском районе Татарстана достроили молочный комплекс «Шинар», где за коровами полностью ухаживают роботы.