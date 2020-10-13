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В Татарстане возбудили дело после серьезной травмы матроса при погрузке баржи

12:16, 13.10.2020
В Татарстане возбудили дело после серьезной травмы матроса при погрузке баржи
Фото: psut.sledcom.ru

Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту травмирования 29-летнего матроса плавучего крана ПК-92 ООО «ПОНМ «Набережные Челны». Инцидент произошел на 1643 км реки Кама в Нижнекамском районе.

По данным Следкома, 26 июня 2020 года команда плавучего крана проводила погрузку баржи теплохода «Волгарь-46». При замене погрузочного троса матросу был причинен тяжкий вред здоровью. Причиной стала неудовлетворительная организация производства работ.

На данный момент ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства уголовного дела.

Напомним, на прошедших выходных в Татарстане на Каме села на мель баржа.

Происшествия Татарстан
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