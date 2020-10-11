В Татарстане на Каме села на мель баржа
В Татарстане на Каме села на мель баржа. Судно шло из Пермского края в Нижний Новгород, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС.
Сегодня утром село на мель недалеко от Лаишево и получило пробоину в районе машинного отделения.
Баржа загружена песчано-гравийной смесью. Экипаж состоит из 12 человек. Пострадавших нет.
Уже начались работы по откачке воды из судна. На помощь идут толкачи из Ульяновска и Нижнего Новгорода.
В 2016 годув этом же районе на Каме столкнулись баржа и теплоход с газойлем.Происшествия Татарстан
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