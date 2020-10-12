Томи Ламса: «Главная задача «Салавата» — выжить в ближайшие 5-6 игр»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса рассказал о причинах упущенной победы в матче против казахстанского «Барыса» (2:3 от). Уфимский клуб вел по ходу игры 2:0, но в третьем периоде и в овертайме пропустил три шайбы и проиграл.

«У нас не так много времени говорить об этих причинах. Но если ты, как и было в случае с нашей командой, физически подсел, то и эмоционально тоже теряешь тонус. Не стоит забывать, что «Барыс» очень сильная команда, сейчас они тоже набирают форму, как и мы», — сказал Ламса.

Также финский специалист поделился ожиданиями от предстоящих матчей команды в КХЛ. По его словам, пока неизвестно, как поведет организм хоккеистов, находившихся на карантине из-за коронавируса.

Фото: vk.com/hcsalavat

«Для нас одна из главных задач — «выжить» в этот период, ближайшие 5-6 игр, потому что неизвестно, как будет складываться игра у тех ребят, которые вернулись после вируса», — отметил Ламса.

Напомним, практически все ведущие хоккеисты «Салавата Юлаева» около двух недель находились на карантине из-за положительных тестов на коронавирус. Сегодня в списке травмированных в КХЛ оставались лишь два игрока, но после этого один из них, Никита Сошников, вышел на матч с «Барысом».