«Салават Юлаев» — «Барыс»: Метсола, Хартикайнен и Сошников вернулись в состав
Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казахстанского «Барыса».
На игру заявлены сразу несколько хоккеистов, пропустивших последние встречи команды из-за положительных тестов на коронавирус. В воротах игру начнет Юха Метсола, во второй атакующей тройке появятся Никита Сошников, Сакари Маннинен и Тему Хартикайнен. Также в состав вернулись Александр Кадейкин и Владимир Жарков.
На посту главного тренера «Салавата Юлаева» сегодня вновь будет работать Томи Ламса, который уже вышел с карантина на игру с ЦСКА (2:4).
Напомним, что на официальном сайте КХЛ Сошников значится в числе травмированных игроков.СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым