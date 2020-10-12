«Салават Юлаев» — «Барыс»: Метсола, Хартикайнен и Сошников вернулись в состав

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казахстанского «Барыса».

На игру заявлены сразу несколько хоккеистов, пропустивших последние встречи команды из-за положительных тестов на коронавирус. В воротах игру начнет Юха Метсола, во второй атакующей тройке появятся Никита Сошников, Сакари Маннинен и Тему Хартикайнен. Также в состав вернулись Александр Кадейкин и Владимир Жарков.

Состав «Салавата Юлаева» на игру против «Барыса». Фото: vk.com/hcsalavat

На посту главного тренера «Салавата Юлаева» сегодня вновь будет работать Томи Ламса, который уже вышел с карантина на игру с ЦСКА (2:4).

Напомним, что на официальном сайте КХЛ Сошников значится в числе травмированных игроков.