Российский космонавт обратится в суд из-за оскорбительных твитов робота Федора
Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, что намерен обратиться в суд из-за записей в Twitter робота Федора.
В твитах говорилось, что на МКС Самокутяев и его коллега Максим Сураев были пьяны.
«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать», — передает слова космонавта издание «Подем».
Самокутяев объяснил, что звонил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и выказывал свое недовольство.
Напомним, что в Роскосмосе отрицают прямую связь аккаунта робота Федора и агентства. Однако сегодня страница робота в Twitter была удалена.ОбществоТехнологииМедиа
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