Российский космонавт обратится в суд из-за оскорбительных твитов робота Федора

Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, что намерен обратиться в суд из-за записей в Twitter робота Федора.

В твитах говорилось, что на МКС Самокутяев и его коллега Максим Сураев были пьяны.

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«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать», — передает слова космонавта издание «Подем».

Самокутяев объяснил, что звонил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и выказывал свое недовольство.

Напомним, что в Роскосмосе отрицают прямую связь аккаунта робота Федора и агентства. Однако сегодня страница робота в Twitter была удалена.