«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в товарищеском матче

«Рубин» в товарищеском матче сыграл вничью с «Уралом» (1:1) из Екатеринбурга.

Встреча прошла в закрытом режиме. Первыми забили футболисты «Урала», когда Караев реализовал удар с пенальти. Казанцы отыгрались во втором тайме. Цели достиг удар Йевтича с одиннадцатиметровой отметки.

В игре приняли участие игроки, которые не были вызваны в распоряжение своих сборных.

Товарищеский матч, Екатеринбург.

«Урал» — «Рубин» — 1:1 (1:0)

Голы:

1:0 — 37, Караев (пенальти);

1:1 — 75, Йевтич (пенальти).