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«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в товарищеском матче

16:32, 11.10.2020
«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в товарищеском матче
Фото: twitter.com/FCURAL

«Рубин» в товарищеском матче сыграл вничью с «Уралом» (1:1) из Екатеринбурга.

Встреча прошла в закрытом режиме. Первыми забили футболисты «Урала», когда Караев реализовал удар с пенальти. Казанцы отыгрались во втором тайме. Цели достиг удар Йевтича с одиннадцатиметровой отметки.

В игре приняли участие игроки, которые не были вызваны в распоряжение своих сборных.

Товарищеский матч, Екатеринбург.
«Урал» — «Рубин» — 1:1 (1:0)
Голы:
1:0 — 37, Караев (пенальти);
1:1 — 75, Йевтич (пенальти).

СпортФутбол Татарстан
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