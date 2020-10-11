«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в товарищеском матче
«Рубин» в товарищеском матче сыграл вничью с «Уралом» (1:1) из Екатеринбурга.
Встреча прошла в закрытом режиме. Первыми забили футболисты «Урала», когда Караев реализовал удар с пенальти. Казанцы отыгрались во втором тайме. Цели достиг удар Йевтича с одиннадцатиметровой отметки.
В игре приняли участие игроки, которые не были вызваны в распоряжение своих сборных.
Товарищеский матч, Екатеринбург.
«Урал» — «Рубин» — 1:1 (1:0)
Голы:
1:0 — 37, Караев (пенальти);
1:1 — 75, Йевтич (пенальти).
СпортФутбол Татарстан
Сравнивают счет казанцы с пенальти. #УралРубин 1-1 pic.twitter.com/goTZ86lcYv— ФК Урал (@FCURAL) October 11, 2020
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