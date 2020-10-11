В Татарстане зарегистрировано 34 новых случая COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Из них один завозной, остальные — контактные. Четыре человека госпитализированы, остальные лечатся дома.

Больше всего заболевших — 10 — выявлено среди людей от 30 до 50 лет. В Казани зафиксировали 24 заболевших, в Пестречинском районе — двоих.



Всего на 11 октября в Татарстане зарегистрировано 7 549 случаев коронавируса. Выздоровело за весь период 6 374 человека, в том числе 5 за минувшие сутки. Умерли 87 человек.



Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане достиг 0,5%. Это один из наименьших показателей по России.

