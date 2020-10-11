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КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету

04:27, 11.10.2020
КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету
Фото: realnoevremya.ru

На военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК), власти КНДР продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению военных экспертов, дизайн новых корейских ракет напоминает «Хвасон-15». Их расчетная дальность равна 12 874 км, что позволяет им достичь любой точки материковой части США.

«Имеющиеся в нашем распоряжении средства сдерживания позволяют противостоять любым угрозам», — заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

В марте СМИ сообщили, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда.

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