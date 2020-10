КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету

На военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК), власти КНДР продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщает ТАСС.

NEW: North Korea rolled out a new intercontinental ballistic missile (ICBM) on Saturday during the country’s highly-anticipated military parade held for the 75th anniversary of the Workers’ Party of Korea (WPK). (By @ColinZwirko)https://t.co/PVEDEEYWsN