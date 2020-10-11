КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету
На военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК), власти КНДР продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщает ТАСС.
NEW: North Korea rolled out a new intercontinental ballistic missile (ICBM) on Saturday during the country’s highly-anticipated military parade held for the 75th anniversary of the Workers’ Party of Korea (WPK). (By @ColinZwirko)https://t.co/PVEDEEYWsN— NK NEWS (@nknewsorg) October 10, 2020
По мнению военных экспертов, дизайн новых корейских ракет напоминает «Хвасон-15». Их расчетная дальность равна 12 874 км, что позволяет им достичь любой точки материковой части США.
«Имеющиеся в нашем распоряжении средства сдерживания позволяют противостоять любым угрозам», — заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.
В марте СМИ сообщили, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда.
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