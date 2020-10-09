Ак Барс Онлайн признан самым удобным банковским приложением

8 октября компания USABILITYLAB провела вебинар, на котором объявила победителей рейтинга удобства мобильных банковских приложений для физических лиц. Первое место в рейтинге заняло мобильное приложение Ак Барс Онлайн.



«Для нас это двойная победа: мы попали в рейтинг благодаря положительным отзывам пользователей в маркетах приложений, а затем получили и высшую оценку от профессиональных аналитиков», — отмечает заместитель председателя правления Ак Барс Банка Михаил Марин.



В рейтинг USABILITYLAB вошли 22 мобильных финансовых приложения российских банков. Исследование удобства мобильных приложений для Android и iOS проводилось по 13 пользовательским сценариям. Первоначально USABILITYLAB анонсировало топ-15 мобильных приложений. Позже рейтинговое агентство решило расширить список до 22 участников, добавив туда банковские приложения с хорошими отзывами в App Store и Play Market.



На вебинаре руководитель проекта Ак Барс Онлайн Айгуль Абзалова проинформировала об успешных решениях и уникальных по сравнению с конкурентами функциях приложения Ак Барс Онлайн.

Партнерский материал