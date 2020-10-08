Минниханов примет участие в праздновании Дня работника сельского хозяйства

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в праздновании Дня работника сельского хозяйства. Об этом рассказала на брифинге руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по производству продукции животноводства. Республика на первом месте по производству молок — 6% от общего объема в России, а также — на восьмом месте по производству мяса.



realnoevremya.ru

За 8 месяцев этого года в татарстанцы произвели в 1,3 млн тонн молока — 102% к 2019 году. На 1 сентября по всем категориям хозяйств в республике насчитывается 993 тысяч голов КРС, в племенную базу входит 70 хозяйств. На 2021 год запланировано строительство 31 высокотехнологичного молочного комплекса.

Завершается уборочная пора. В Татарстане выращено 5,4 млн тонн зерна — это рекордный показатель за последние 12 лет, заметила Лилия Галимова. Кроме того, собрали 2 млн тонн сахарной свеклы, свыше 550 тысяч тонн масла семян, 1,5 млн тонн картофеля и овощей.

Также завтра в Набережных Челнах состоится выставка передовых технологий машиностроения. Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в торжественной части и поздравит машиностроителей.

Ранее сообщалось, что Татарстан увеличил экспорт халяльной продукции до 1,5 млн долларов.

