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Имущество фабрики «Спартак» продадут за 1,5 миллиарда

07:14, 09.10.2020 1
Имущество фабрики «Спартак» продадут за 1,5 миллиарда
Фото: realnoevremya.ru

Бывшее производственное здание обувной фабрики «Спартак» и землю по улице Спартаковской, 2 выставят на продажу. Начальная цена актива определена в 1,497 млрд рублей.

ОАО «Обувная фабрика «Спартак» находится в процедуре банкротства с 2017 года, а само конкурсное производство открылось в апреле 2018 года. К этому времени были распущены 400 работников. Фабрика немного не дожила до своего 100-летия из-за краха ТФБ. Общая площадь бывшего производственного здания, по данным экс-менеджмента фабрики, составляет 25 тыс. кв. м. Земельный участок под ним — 2,3 га. В пересчете на 1 кв. м приходится примерно 60 тыс. рублей (без учета земли).

Фото: Максим Платонов

Конкурсный управляющий фабрикой Артур Зайнетдинов через суд добился права на самостоятельное проведение торгов, не допустив к их организации близкий к АСВ «Российский аукционный дом». Он собирается продавать актив как единый производственный комплекс: здание и землю под ним по начальной цене 1,495 млрд рублей плюс производственное оборудование из 509 позиций с начальной ценой 1,7 млн рублей.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

ОбществоБизнесКейсПромышленность Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:34
    фабрика спартак ул спартаковская
    мясо комбинат ул родины
    завод
    если отдали в нормальные руки можно было построить что нибудь цивильное на этих метасх
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