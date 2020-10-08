В Татарстане создадут сообщество молодых семей «Ярат»

По итогам республиканского форума молодых семей «О-чаг» приняли решение о создании сообщества молодых семей «Ярат». По задумке, сообщество поспособствует выстраиванию конструктивного диалога государства и населения в решении вопросов молодых семей. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.



По словам Министра по делам молодежи Дамира Фаттахова, некоторые вопросы, которые возникают у молодых семей, гораздо проще решать в сообществе: «Главное на этом этапе — создать общее информационное пространство, чтобы все молодые семьи могли по принципу единого окна узнавать информацию об актуальных государственных программах и возможностях, которые для них уже созданы. А дальше, когда уже сформируется комьюнити, можно интегрировать в его повестку и вопросы семейных ценностей, воспитания детей, борьбы с домашним насилием и другие актуальные вопросы, которые будут помогать молодым людям осознанно относиться к созданию семьи и позволят получать поддержку на каждом этапе жизни».

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Участниками проекта могут стать люди от 16 до 35 лет, собирающиеся зарегистрировать союз или уже состоящие в браке, однако не более пяти лет.

Благодаря сообществу супруги смогут получать консультации от ведущих специалистов по психологии и семейным отношениям. Помимо этого, обещается проведение мастер-классов и тренингов, организация семинаров.

Ранее сообщалось, что семья из Татарстана победила во Всероссийском конкурсе «Семья года».