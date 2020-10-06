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Источник: клубам ФНЛ и ПФЛ рекомендовали готовиться к возможной приостановке сезона

16:26, 06.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Источник: клубам ФНЛ и ПФЛ рекомендовали готовиться к возможной приостановке сезона
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Клубам низших российских лиг по футболу порекомендовали быть готовыми на случай возможной приостановки нынешнего сезона из-за коронавируса.

По данным источника, команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) получили рекомендации по подготовке к прерыванию чемпионата в конце октября.

Подобное может быть связано с возможным введением запрета на перемещение между субъектами РФ. Сейчас такая инициатива обсуждается в российском правительстве.

При этом клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) никаких рекомендаций не получали.

На данный момент в ФНЛ сыграно 13 туров. Нижнекамский «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице.

Напомним, ранее президент РПЛ Сергей Прядкин допустил возможное закрытие трибун на матчах лиги из-за коронавируса.

СпортФутбол
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