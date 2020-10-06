Сбербанк переведет 70% работников на удаленку

Сбербанк решил перевести 70% сотрудников на удаленный режим работы в связи с эпидситуацией. С конца сентября в таком режиме работают уже 50% сотрудников банка, сообщает РБК.



Сотрудникам рекомендуют оформить заявку на дистанционную работу до 31 декабря. Допускается, что сотрудники могут вернуться к обычному режиму раньше этой даты.

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Сотрудникам разрешено работать из дома полностью или же совмещать работу из дома и офиса по графику. Удаленку в первую очередь рекомендуют сотрудникам с хроническими заболеваниями, людям старше 60 лет и беременным, а еще проживающим с пожилыми или болеющими родственниками в одной квартире.

Сотрудники, функционал которых не позволяет работать дистанционно, будут по-прежнему работать в офисах и обеспечиваться средствами индивидуальной защиты. Такие сотрудники будут регулярно проходить тестирование на коронавирус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ, по которому с 5 по 28 октября московские работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.