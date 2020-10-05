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До 30 октября в Казани ограничено движение по улице Профсоюзной

14:33, 05.10.2020
До 30 октября в Казани ограничено движение по улице Профсоюзной
Фото: kzn.ru

В Казани до 30 октября ограничено движение пешеходов и автомобилей по улице Профсоюзной в связи с реорганизацией дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничение установлено на участке от улицы Пушкина до улицы Чернышевского.

Фото: kzn.ru

До 7 августа 2021 года по улице Профсоюзной закрыт участок тротуара в районе дома №20/14.

Напомним, что в Казани до 20 октября закрыто движение на участках улиц Галимджана Баруди, Алафузова и Краснококшайской.

Общество Татарстан
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