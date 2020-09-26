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41-летняя жительница Татарстана добровольно сдала ружье

12:34, 26.09.2020
41-летняя жительница Татарстана добровольно сдала ружье
Фото: wikimedia.org

41-летняя жительница Татарстана добровольно сдала незарегистрированное двуствольное охотничье ружье ТОЗ-Б, 16 калибра, 1961 года выпуска в дежурную часть ОМВД России по Агрызскому району, сообщает МВД по РТ.

wikimedia.org

МВД Татарстана напоминает, что добровольная сдача предметов, которые запрещены к свободному обороту, освобождает от уголовной ответственности.

В Татарстане постоянно идет работа по приему от граждан незаконно хранящихся предметов вооружения за вознаграждение.

В конце августа сообщалось об изъятии Росгвардией незарегистрированного ружья у охотника в Татарстане. В отношении него был составлен протокол о незаконном хранении и ношении оружия.

Общество Татарстан
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