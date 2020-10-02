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Монеточка выпустила новый альбом

01:26, 02.10.2020
Монеточка выпустила новый альбом
Фото: скриншот видео youtube.com

Новый альбом Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) «Декоративно-прикладное искусство» официально опубликован 2 октября.

Певица вновь отошла от рэп-звучания. Песни с пластинки кажутся наиболее близкими к тем трекам, которые она писала в самом начале карьеры. Только на этот раз они получили аранжировки, тогда как в прошлом Монеточка обходилась синтезатором.

Выход нового альбома певица анонсировала еще в августе.

ОбществоКультура
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