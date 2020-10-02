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Уфимское издание сообщило о выкранном тираже газеты из-за статьи об Александре Сидякине

00:37, 02.10.2020
Уфимское издание сообщило о выкранном тираже газеты из-за статьи об Александре Сидякине
Фото: google.ru/maps / скриншот

Издательский дом «Семь вершин» (бренды «Бонус» и proufu.ru) сообщил о пропаже тиража газеты «Бонус». Редакция уверена, что причиной стала статья о руководителе администрации главы Башкирии Александре Сидякине.

«Сегодня, 1 октября, в типографии «Башкортостан» должен был выйти 29-ый выпуск газеты BONUS, однако утром выяснилось, что весь тираж якобы исчез», — пишет proufu.ru.

Статья посвящена бизнесу гражданской жены Сидякина.

Фото: предоставлено Рауфой Рахимовой

Типография издательства «Башкортостан» объяснила отказ печатать газету долгом в 90 тысяч рублей.

«Около 18 часов мы слили в типографию полосы. По всей видимости, их кто-то прочел, прежде чем печатать, и сказал, чтобы не печатали», — передает слова Рауфы Рахимовой, выпускающей оба издания, «Коммерсант».

ТехнологииМедиа Башкортостан
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