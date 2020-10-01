Как под Казанью проходят испытания спецназа Росгвардии на краповый берет — фоторепортаж
Сегодня в Лаишевском районе Татарстана проходят испытания 40 бойцов казанского 26ооСпН «Барс» Росгвардии на право ношения крапового берета. «Реальное время» показывает, как это происходит.
Бойцам предстоит пройти марш-бросок в 12 км, преодолеть полосу препятствий, выполнить ряд специальных испытаний и поединки.
Ранее на краповый берет бойцы сдавали за пределами Татарстана на базе других воинских частей. Испытания в республике проводятся впервые за длительный срок.Общество Татарстан
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