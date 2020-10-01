Новости общества

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Как под Казанью проходят испытания спецназа Росгвардии на краповый берет — фоторепортаж

10:25, 01.10.2020
Как под Казанью проходят испытания спецназа Росгвардии на краповый берет — фоторепортаж
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана проходят испытания 40 бойцов казанского 26ооСпН «Барс» Росгвардии на право ношения крапового берета. «Реальное время» показывает, как это происходит.

Бойцам предстоит пройти марш-бросок в 12 км, преодолеть полосу препятствий, выполнить ряд специальных испытаний и поединки.

Ранее на краповый берет бойцы сдавали за пределами Татарстана на базе других воинских частей. Испытания в республике проводятся впервые за длительный срок.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также