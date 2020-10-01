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Под Казанью проходят испытания спецназа Росгвардии на краповый берет

09:35, 01.10.2020
Под Казанью проходят испытания спецназа Росгвардии на краповый берет
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на полигоне в Лаишевском районе стартовали испытания 40 бойцов казанского 26ооСпН «Барс» Росгвардии на право ношения крапового берета.

Экзамен начался в 8 утра. Бойцам предстоит пройти марш-бросок в 12 км, преодолеть полосу препятствий, выполнить ряд специальных испытаний и поединки.

realnoevremya.ru

Стоит отметить, что такие испытания проводятся впервые за длительный срок — ранее на краповый берет бойцы сдавали на базе других воинских частей за пределами Татарстана.

В начале сентября Приволжский округ войск национальной гвардии РФ проводил учения.

ОбществоВласть Татарстан
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