Глава Минцифры Татарстана презентовал предпринимателям суперсервис «Я — гражданин»
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин презентовал предпринимателям суперсервис «Я — гражданин» и рассказал о функциональности нового сервиса.
Сервис позволяет жителям увидеть, какие услуги они могут приобрести в своем микрорайоне. С помощью рейтинга предприниматели смогут следить за обратной связью клиентов и повышать качество услуг.
Отметим, что с сегодняшнего дня все 447 тысяч школьников Татарстана получили доступ к суперсервису «Я — школьник».
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