Глава Минцифры Татарстана презентовал предпринимателям суперсервис «Я — гражданин»

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин презентовал предпринимателям суперсервис «Я — гражданин» и рассказал о функциональности нового сервиса.

Сервис позволяет жителям увидеть, какие услуги они могут приобрести в своем микрорайоне. С помощью рейтинга предприниматели смогут следить за обратной связью клиентов и повышать качество услуг.

digital.tatarstan.ru

Отметим, что с сегодняшнего дня все 447 тысяч школьников Татарстана получили доступ к суперсервису «Я — школьник».



