В Челнах несколько ТСЖ и управляющих компаний не получили разрешение на пуск тепла

По данным на 30 сентября 30 из 39 наиболее крупных управляющих компаний и ТСЖ Набережных Челнов получили разрешение на пуск тепла в жилые дома.

Среди оставшихся есть компании, которые даже не направляли в филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети заявку с подписанным паспортом готовности.

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Разрешения на пуск тепла получили следующие УК: «Электротехников», «Комфортные дома», «ДОМиКо», «Камазжилбыт», ЖУ «Бумажник», «Камстройсервис», «Татпромтек», «Челныстройремонт», «Жилищный фонд», «Жилэнергосервис», «Ремжилстрой», «Паритет», «Строим будущее», «Энтузиаст», «РСК», «АНГ» и «Вилюй», «Центральный» и «Автозаводский» и ряд ТСЖ, передают «Челнинские известия».

Отопительный сезон в Набережных Челнах стартовал 17 сентября. С его началом подали тепло в 125 детских садов, 85 школ и более 30 больниц города.



В Казани отопительный сезон стартовал 21 сентября. Почти 70% жилых домов обеспечены теплом.