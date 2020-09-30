Мишустин посетит сегодня Йошкар-Олу и Чебоксары

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня посетит с рабочим визитом республики Марий Эл и Чувашию. Он пообщается с главами регионов и осмотрит ряд предприятий.

Запланирован визит премьера на Йошкар-Олинский мясокомбинат агрохолдинга «Йола». Также Мишустин встретится с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020—2024 годы, передает пресс-служба кабмина РФ.

Председатель правительства посетит и АО «Завод полупроводниковых приборов». После этого он проведет встречу с главой республики Александром Евстифеевым.

В этот же день Мишустин отправится в Чебоксары. Там он посетит «Текстильмаш» группы компаний «Техмашхолдинг», Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева, а также встретится с главой Чувашии Олегом Николаевым.