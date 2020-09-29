«ВКонтакте» теперь можно писать сообщения по номеру телефона

«ВКонтакте» преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»: теперь пользователю можно написать сообщение по номеру телефона. Предполагается, что так будет проще связываться с теми, кого пока нет в друзьях. Об этом сообщает команда «ВКонтакте».

vk.com

Общение начнется только с согласия собеседника, до этого нельзя будет посмотреть никакие данные профиля: скрыты будут даже имя и аватар. Отобразятся лишь номер и имя из телефонной книги. Еще инициатор не будет знать, прочитано ли его сообщение.

«ВКонтакте» готовит много новых функций по кастомизации соцсети. Сейчас пользователи могут персонализировать общение, установив для чатов собственный фон.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» тестирует нейросеть для распознавания враждебных высказываний.