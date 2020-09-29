«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли — 2020 НХЛ

«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» (2:0) в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По голу в первых двух периодах забросили Пойнт и Коулмэн. Ворота обеих команд защищали россияне — у победителей Василевский, у «Далласа» Худобин.

Фото: twitter.com/TBLightning

Это второй чемпионский титул в истории «Тампа-Бэй» (2004 и 2020). На пути к финалу команда прошла «Коламбус» (4-1), «Бостон» (4-1) и «Айлендерс» (4-2).

В составе победителей обладателями Кубка Стэнли стали четыре российских хоккеиста — уфимский воспитанник Василевский, представитель нижнекамской школы хоккея Сергачев, а также нападающие Волков и Кучеров, ставший лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ.