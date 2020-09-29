В Казани откроют мемориальную доску в честь певца Ильгама Шакирова

В Казани 1 октября, в Международный день музыки, откроют мемориальную доску в честь татарского певца, народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова.

Она установлена на стене дома №5 по улице Николаева. Здесь Шакиров жил с 1975-го по 2005 год.

Мероприятие начнется в 10.00, в нем примут участие официальные лица, коллеги певца, сотрудники и артисты Татарской филармонии, актеры театров, писатели, общественные деятели, говорится в сообщении в официальном аккаунте Татарской филармонии в Instagram.

Установку мемориальной доски в честь Ильгама Шакирова Кабмин Татарстана утвердил в начале лета.

В августе в Татарстане учредили Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова.