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В Казани откроют мемориальную доску в честь певца Ильгама Шакирова

07:54, 29.09.2020
В Казани откроют мемориальную доску в честь певца Ильгама Шакирова
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 1 октября, в Международный день музыки, откроют мемориальную доску в честь татарского певца, народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова.

Она установлена на стене дома №5 по улице Николаева. Здесь Шакиров жил с 1975-го по 2005 год.

Мероприятие начнется в 10.00, в нем примут участие официальные лица, коллеги певца, сотрудники и артисты Татарской филармонии, актеры театров, писатели, общественные деятели, говорится в сообщении в официальном аккаунте Татарской филармонии в Instagram.

Установку мемориальной доски в честь Ильгама Шакирова Кабмин Татарстана утвердил в начале лета.

В августе в Татарстане учредили Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова.

ОбществоКультура Татарстан
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