Кабмин Татарстана официально утвердил установку мемориальной доски в честь Ильгама Шакирова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал в понедельник, 15 июня, постановление правительства республики об установке мемориальной доски в честь знаменитого певца Ильгама Шакирова.

Согласно документу, табличка должна появиться на доме №5 по улице Николаева, в котором народный артист РСФСР и Татарстана жил более 30 лет.

Ранее «Реальное время» писало, что изготовлением мемориальной доски Шакирову занимается молодой казанский скульптор Фаниль Валиуллин. Работы по установке планировалось закончить до конца лета этого года.