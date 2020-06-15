Кабмин Татарстана официально утвердил установку мемориальной доски в честь Ильгама Шакирова
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал в понедельник, 15 июня, постановление правительства республики об установке мемориальной доски в честь знаменитого певца Ильгама Шакирова.
Согласно документу, табличка должна появиться на доме №5 по улице Николаева, в котором народный артист РСФСР и Татарстана жил более 30 лет.
Ранее «Реальное время» писало, что изготовлением мемориальной доски Шакирову занимается молодой казанский скульптор Фаниль Валиуллин. Работы по установке планировалось закончить до конца лета этого года.ОбществоКультура Татарстан
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