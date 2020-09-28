Кабмин Татарстана официально утвердил переименование челнинского татдрамтеатра
Кабмин Татарстана официально переименовал челнинский татдрамтеатр. Теперь утверждено название «Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова».
Документ был подписан в пятницу, 25 сентября, премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Напомним, что новое имя было присвоено театру недавно. Также он получил новое здание, которое открыли 9 сентября.ОбществоВластьКультура Татарстан
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